Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95

Росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски здійснено з району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05.00.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росіяни масштабно атакують "Шахедами" територію України. У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, в Одесі працює протиповітряна оборона по ударних дронах.

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