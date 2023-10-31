UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі демонтували пам’ятник Пушкіну

Фото: у Запоріжжі прибрали пам’ятник Пушкіну (Суспільне, фото Валерія Стойчева)
Автор: Ярослава Борзова

У Запоріжжі з майдану Вернадського (колишня площа Пушкіна) демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що пам'ятник російського поета прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.

"На площі Пушкіна встановили однойменний пам'ятник на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом", - пояснив Стойчев.

Нагадаємо, влітку у Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу часів Другої світової війни Олексію Зигіну.

Приблизно у той же час в центрі Одеси демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Однак на Львівщині демонтаж деяких радянських пам'ятників спрничинив гарячі суперечки. Місцева громада не повідомила обласній робочій групі з питань декомунізації при Львівській ОВА про наявність трьох пам'ятників тоталітарного режиму. А деякі жителі сіл навіть після виявлення порушення виступають проти знесення символів СРСР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя