У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Зигіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Полтавської міської ради.

"Сьогодні демонтуємо третій пам'ятник з раніше анонсованих. Далі я ознайомлюсь з всіма рекомендаціями щодо демонтажу інших пам'ятників. Маємо звільняти простори від будь-яких, навіть, натяків на РФ", - наголосила секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Демонтаж радянських пам'ятників в Україні

Нагадаємо, раніше у Полтаві демонтували пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та генералу Миколі Ватутіну.

В центрі Одеси демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

А у Києві з монумента "Батьківщина-мати"демонтували радянський герб. Його замінять на тризуб.