В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"На площади Пушкина установили одноименный памятник в честь проезда русского поэта в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом", - пояснил Стойчев.

Запорожский историк Валерий Стойчев отметил, что памятник российского поэта убрали с площади в рамках процесса деколонизации.

Напомним, летом в Полтаве демонтировали памятник советскому генералу времен Второй мировой войны Алексею Зигину.

Приблизительно в то же время в центре Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова.



На Львовщине демонтаж некоторых советских памятников вызвал горячие споры. Местное общество не сообщило областной рабочей группе по вопросам декоммунизации при Львовской ОВА о наличии трех памятников тоталитарного режима. А некоторые жители деревень даже после обнаружения нарушения выступают против сноса символов СССР.