У Запоріжжі демонтували пам’ятник Пушкіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"На площі Пушкіна встановили однойменний пам'ятник на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом", - пояснив Стойчев.

Запорізький історик Валерій Стойчев зазначив, що пам'ятник російського поета прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації.

Нагадаємо, влітку у Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу часів Другої світової війни Олексію Зигіну.

Приблизно у той же час в центрі Одеси демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Однак на Львівщині демонтаж деяких радянських пам'ятників спрничинив гарячі суперечки. Місцева громада не повідомила обласній робочій групі з питань декомунізації при Львівській ОВА про наявність трьох пам'ятників тоталітарного режиму. А деякі жителі сіл навіть після виявлення порушення виступають проти знесення символів СРСР.