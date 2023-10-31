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В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Запорожье, Вторник 31 октября 2023 16:18
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В Запорожье демонтировали памятник Пушкину Фото: в Запорожье убрали памятник Пушкину (Суспільне, фото Валерия Стойчева)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожье с площади Вернадского (бывшая площадь Пушкина) демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Запорожский историк Валерий Стойчев отметил, что памятник российского поэта убрали с площади в рамках процесса деколонизации.

"На площади Пушкина установили одноименный памятник в честь проезда русского поэта в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом", - пояснил Стойчев.

Напомним, летом в Полтаве демонтировали памятник советскому генералу времен Второй мировой войны Алексею Зигину.

Приблизительно в то же время в центре Одессы демонтировали мемориальную доску в честь российского полководца Александра Суворова.


На Львовщине демонтаж некоторых советских памятников вызвал горячие споры. Местное общество не сообщило областной рабочей группе по вопросам декоммунизации при Львовской ОВА о наличии трех памятников тоталитарного режима. А некоторые жители деревень даже после обнаружения нарушения выступают против сноса символов СССР.

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