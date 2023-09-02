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У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Запоріжжя, Субота 02 вересня 2023 12:29
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У Запоріжжі повідомляють про вибухи Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Запоріжжі у суботу, 2 вересня. Перед цим у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У деяких районах міста чули звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили об 11:51.

Карта повітряних тривог станом на 12:25

У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Вибухи у Кривому Розі

Нагадаємо, сьогодні вибухи також пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона. Місцева влада повідомила, що військові збили ворожу ціль. Інші деталі атаки поки не повідомлялися.

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