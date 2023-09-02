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В Запорожье сообщают о взрывах

Запорожье, Суббота 02 сентября 2023 12:29
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В Запорожье сообщают о взрывах Фото: в Запорожье сообщают о взрывах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Запорожье в субботу, 2 сентября. Перед этим в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В некоторых районах города слышали звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 11:51.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:25

В Запорожье сообщают о взрывах

Взрывы в Кривом Роге

Напомним, сегодня взрывы также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Позже стало известно, что в Кривом Роге сработала противовоздушная оборона. Местные власти сообщили, что военные сбили вражескую цель. Остальные детали атаки пока не сообщались.

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