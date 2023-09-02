В Кривому Розі лунають вибухи, в області оголошена повітряна тривога
В Кривому Розі лунають звуки, що схожі на вибухи. В Дніпропетровській області було оголошено про повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Перший міський. Кривий Ріг".
"У Кривому Розі чутно звуки, схожі на вибухи! У місті лунає повітряна тривога. Нічого не фотографуємо та перебуваємо в укритті! Бережіть себе", - пише канал.
Варто додати, що українські офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію. Водночас у Дніпропетровській області о 11:15 було оголошено про повітряну тривогу.
Подробиці пізніше
"Щодо вибухів. Все нормально. Конкретика пізніше", - написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Фото: карта повітряних тривог
Ситуація в Дніпропетровській області
Російські окупанти ледь не щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Для ударів російські терористи використовують важку артилерію. Зокрема часто завдають шкоди будинкам та інфраструктурі.
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