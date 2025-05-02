У Запоріжжі подвоїлася кількість постраждалих через атаку дронів

Він зазначив, що за останніми даними, кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 28 людей.

"Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет і об'єкт інфраструктури", - написав Федоров.

Фото: поранена внаслідок атаки російськими дронами (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено 06:40

Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали 29 людей, серед травмованих - 13-річний хлопчик. У поранених діагностовано контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

На ранок 12 людей передувають у медзакладах обласного центру та отримують усю необхідну допомогу.