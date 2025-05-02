Удар дронами по Запоріжжю: кількість постраждалих суттєво зросла
У Запоріжжі стрімко зростає кількість постраждалих через російську атаку ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них десять чоловіків і чотири жінки.
"Дев'ять з них зараз у лікарнях. П'ятеро отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Федоров також оприлюднив фото постраждалих та житлового будинку, куди влучив БпЛА.
Фото: наслідки дронової атаки РФ по Запоріжжю (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Дронова атака РФ по Запоріжжю
Ввечері 1 травня російські терористи масовано атакували ударними дронами Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів.
Ворожі БпЛА пошкодили об'єкти інфраструктури та житловий будинок. Спочатку повідомлялося про чотирьох, а згодом - про вісьмох поранених внаслідок атаки.
Також була інформація про загиблого чоловіка, але вона не підтвердилася.
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