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Удар дронами по Запоріжжю: кількість постраждалих суттєво зросла

П'ятниця 02 травня 2025 01:19
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Удар дронами по Запоріжжю: кількість постраждалих суттєво зросла Фото: кількість постраждалих людей надалі зростає (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі стрімко зростає кількість постраждалих через російську атаку ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них десять чоловіків і чотири жінки.

"Дев'ять з них зараз у лікарнях. П'ятеро отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Федоров також оприлюднив фото постраждалих та житлового будинку, куди влучив БпЛА.

Фото: наслідки дронової атаки РФ по Запоріжжю (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Дронова атака РФ по Запоріжжю

Ввечері 1 травня російські терористи масовано атакували ударними дронами Запоріжжя. По місту завдали щонайменше 10 ударів.

Ворожі БпЛА пошкодили об'єкти інфраструктури та житловий будинок. Спочатку повідомлялося про чотирьох, а згодом - про вісьмох поранених внаслідок атаки.

Також була інформація про загиблого чоловіка, але вона не підтвердилася.

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