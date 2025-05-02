В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дронов

Удар дронами по Запорожью

Вечером в четверг, 1 мая, российские захватчики массированно обстреляли ударными беспилотниками Запорожье.

Всего в городе прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Вражеские цели повредили инфраструктуру и жилой дом.

Ранее сообщалось о 14 человек в результате атаки РФ.

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