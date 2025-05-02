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В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дронов

Фото: обнаружены новые пострадавшие в результате обстрела БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье продолжает увеличиваться количество раненых людей из-за атаки российских дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он отметил, что согласно последним данным, количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 28 человек.

"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - написал Федоров.

Фото: раненная в результате атаки российскими дронами (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар дронами по Запорожью

Вечером в четверг, 1 мая, российские захватчики массированно обстреляли ударными беспилотниками Запорожье.

Всего в городе прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Вражеские цели повредили инфраструктуру и жилой дом.

Ранее сообщалось о 14 человек в результате атаки РФ.

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Запорожье