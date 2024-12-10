У Запоріжжі після удару РФ з-під завалів врятували двох жінок

Надзвичайники зазначили, що ці дві жінки самі подзвонили на лінію Служби порятунку "101" під час пошуково-рятувальних робіт, та розповіли, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

"У ході бесіди рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування", - передали в ДСНС.

Надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих з-під завалів.

"Понад сім годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Загалом внаслідок ворожого удару по приватній клініці у центрі Запоріжжя загинули 4 людини. Був травмований 21 громадянин, серед постраждалих - одна дитина.

"Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - додали в ДСНС.

Російський удар по Запоріжжю 10 грудня

Раніше повідомлялося, що сьогодні вдень російські терористи завдали удару по центру Запоріжжя. Місцева влада поінформувала, що ворог влучив у приміщення запорізької приватної лікарні. Будівля медзакладу була знищена, й також були пошкоджені будівлі, розташовані поруч.

Через російський обстріл у Запоріжжі були жертви і багато постраждалих. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Запоріжжю. Глава держави зазначив, що кожна така атака доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні.