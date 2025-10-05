У Запоріжжі після обстрілу РФ десятки тисяч людей без світла

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що місто Запоріжжя в ніч на 5 жовтня пережило чергову комбіновану атаку РФ. Ворог випустив по місту дрони і авіабомби, і завдав не менше 10 ударів.

В результаті атаки були пошкоджені будинки, виникли пожежі, а також в місті виникли перебої з водою і світлом.

Вранці глава ОВА уточнив, що через російську нічну атаку РФ постраждали 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один з житлових будинків отримав серйозні руйнування.

Також відомо, що в результаті сьогоднішньої атаки в Запоріжжі постраждали 9 осіб, і ще одна людина загинула.