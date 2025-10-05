В Запорожье после обстрела РФ десятки тысяч человек без света после обстрела РФ

Обстрел Запорожья

Напомним, что город Запорожье в ночь на 5 октября пережил очередную комбинированную атаку РФ. Враг выпустил по городу дроны и авиабомбы, и нанес не менее 10 ударов.

В результате атаки были повреждены дома, возникли пожары, а также в городе возникли перебои с водой и светом.

Утром глава ОВА уточнил, из-за российской ночной атаки РФ пострадали 8 многоэтажек, 8 частных домов, а также нежилые здания. Один из жилых домов получил серьезные разрушения.

Также известно, что в результате сегодняшней атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб.