RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Запорожье после обстрела РФ десятки тысяч человек без света после обстрела РФ

Фото: жители Запорожья на улице после обстрела РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате атаки десятки тысяч людей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, без света непосредственно - 67 тысяч абонентов областного центра, и еще более 6 тысяч - это жители Запорожского района.

По словам главы ОГА, энергетики уже начали работы по восстановлению.

"Плановый срок завершения - до конца суток", - добавил руководитель ОВА.

Обстрел Запорожья

Напомним, что город Запорожье в ночь на 5 октября пережил очередную комбинированную атаку РФ. Враг выпустил по городу дроны и авиабомбы, и нанес не менее 10 ударов.

В результате атаки были повреждены дома, возникли пожары, а также в городе возникли перебои с водой и светом.

Утром глава ОВА уточнил, из-за российской ночной атаки РФ пострадали 8 многоэтажек, 8 частных домов, а также нежилые здания. Один из жилых домов получил серьезные разрушения.

Также известно, что в результате сегодняшней атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине