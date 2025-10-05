UA

У Запоріжжі після нічної атаки РФ понад 290 абонентів залишилися без газу

Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки майже 300 абонентів залишились без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

Ворожий обстріл пошкодив газогони, також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки.

Обстріл Запоріжжя

У ніч на 5 жовтня Запоріжжя знову зазнало комбінованої атаки з боку російських військ. Окупанти атакували місто дронами та авіабомбами, завдавши щонайменше десяти ударів.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі, а в місті тимчасово зникли вода та електропостачання. Вранці голова ОВА повідомив, що пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків і кілька нежитлових споруд. Один із житлових будинків зазнав серйозних руйнувань.

Також відомо, що в результаті сьогоднішньої атаки в Запоріжжі постраждали 9 осіб, і ще одна людина загинула. Також внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

Детально про наслідки комбінованої атаки по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

