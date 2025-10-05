У Запоріжжі після нічної атаки РФ понад 290 абонентів залишилися без газу

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки майже 300 абонентів залишились без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі, а в місті тимчасово зникли вода та електропостачання. Вранці голова ОВА повідомив, що пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків і кілька нежитлових споруд. Один із житлових будинків зазнав серйозних руйнувань.

У ніч на 5 жовтня Запоріжжя знову зазнало комбінованої атаки з боку російських військ. Окупанти атакували місто дронами та авіабомбами, завдавши щонайменше десяти ударів.

Ворожий обстріл пошкодив газогони, також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки.

"Понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

Також відомо, що в результаті сьогоднішньої атаки в Запоріжжі постраждали 9 осіб, і ще одна людина загинула. Також внаслідок атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

