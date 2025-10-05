ua en ru
В Запорожье после ночной атаки РФ более 290 абонентов остались без газа после ночной атаки РФ

Запорожье, Воскресенье 05 октября 2025 09:28

В Запорожье после ночной атаки РФ более 290 абонентов остались без газа после ночной атаки РФ Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате атаки почти 300 абонентов остались без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Более 290 абонентов остались без газоснабжения в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.

Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, которая больше всего пострадала в результате атаки.

Обстрел Запорожья

В ночь на 5 октября Запорожье снова подверглось комбинированной атаке со стороны российских войск. Оккупанты атаковали город дронами и авиабомбами, нанеся не менее десяти ударов.

В результате обстрела повреждены жилые дома, вспыхнули пожары, а в городе временно исчезли вода и электроснабжение. Утром глава ОГА сообщил, что повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и несколько нежилых зданий. Один из жилых домов подвергся серьезным разрушениям.

Также известно, что в результате сегодняшней атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб. Также в результате атаки десятки тысяч людей остались без света.

Подробно о последствиях комбинированной атаки по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

