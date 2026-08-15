На Запоріжжі росіяни атакували комбайн під час збору врожаю, є постраждалі

У Запорізькому районі російський дрон атакував сільськогосподарську техніку під час збору врожаю. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, оперативно ліквідували загоряння.

У результаті влучання дрона безпосередньо на полі спалахнула пожежа.

Ще одного чоловіка травмовано - наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.

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Російські війська регулярно завдають авіаційних та артилерійських ударів по Запоріжжю та населених пунктах області.

Нагадаємо, 10 серпня окупанти скинули керовану авіабомбу на Запоріжжя. Внаслідок атаки дістали поранення 24 людини, серед яких у тяжкому стані опинилася 10-річна дівчинка.

Крім того, під прицілом ворога часто опиняються і працівники екстрених служб. Наприкінці липня росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Запорізькій області, завдавши повторного повітряного удару по вогнеборцях.