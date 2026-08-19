В Запорожье после атаки РФ начались перебои с электричеством

После российских ударов по Запорожью в городе возникли перебои с электроснабжением. В результате атак повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые, десятки пострадавших остаются в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

Запорожье продолжает восстанавливаться после серии российских атак, в результате которых были повреждены жилые дома и объекты электроснабжения. В отдельных районах города возможны перебои со светом.

"Из-за вражеского удара в некоторых районах Запорожья могут возникнуть перебои с электроэнергией", – написал Федоров.

По данным "Запорожьеоблэнерго", российские обстрелы повредили электрооборудование, из-за чего значительное количество потребителей осталось без электроснабжения.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, а объекты инфраструктуры перевели на альтернативные источники питания.

Последствия ударов

Ночью 19 августа российский беспилотник повредил многоэтажные дома, а утром оккупанты нанесли удары КАБами по частному сектору. В общей сложности повреждены восемь многоквартирных и восемь частных домов.

В результате атак есть погибшие и раненые. В больницах области остаются 56 пострадавших в возрасте от 5 до 87 лет, среди них пятеро детей. 13 человек находятся в тяжелом состоянии.

Коммунальные службы работают на местах: закрывают выбитые окна и помогают жителям восстанавливать поврежденные дома.