У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня росіяни також атакували Запоріжжя дронами. В результаті обстрілів було пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, а також були постраждалі.

Також ми писали, що в ніч на 4 вересня армія РФ також атакувала Запоріжжя, через що в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа.