В Запорожье после атаки РФ горит торговый центр

Обстрелы Запорожья

Напомним, что вечером 5 сентября россияне тоже атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, административное здание и были пострадавшие.

Также мы писали, что в ночь на 4 сентября армия РФ тоже атаковала Запорожье, из-за чего в одной из многоэтажек возник пожар.