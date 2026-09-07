RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Запорожье после атаки РФ горит торговый центр

02:10 07.09.2026 Пн
1 мин
Что известно об очередном ударе РФ по Запорожью?
aimg Эдуард Ткач
Фото: предварительно, обошлось без пострадавших (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 7 сентября атаковали Запорожье беспилотниками. Под вражеским ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Заметим, что приблизительно сразу с началом нового времени, в Запорожье и области объявили желтый уровень угрозы. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Позже Иван Федоров рассказал, что враг ударил по ТЦ. Впоследствии глава ОВА показал кадры последствий обстрелов.

"Враг атаковал Запорожье БпЛА. Загорелся торговый центр. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что вечером 5 сентября россияне тоже атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, административное здание и были пострадавшие.

Также мы писали, что в ночь на 4 сентября армия РФ тоже атаковала Запорожье, из-за чего в одной из многоэтажек возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в Украине