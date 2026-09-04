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Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежа

01:11 04.09.2026 Пт
1 хв
Деталі про можливих постраждалих поки уточнюються
aimg Катерина Коваль
Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежа Фото: на місці вже працюють рятувальники (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Окупанти атакували Запоріжжя, унаслідок чого в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами Федорова, унаслідок атаки на місті зафіксували пожежу в багатоповерховому житловому будинку.

Деталі про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюються.

Згодом Федоров повідомив про оголошення повітряної тривоги в громадах Запорізької області, за винятком самого міста Запоріжжя, - через загрозу ударних безпілотників.

Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежаФото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

1 вересня Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькому районі - безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик, унаслідок чого постраждали четверо рятувальників.

Раніше, 26 серпня, Росія вдарила дроном по місту - тоді поранення отримали троє людей, серед них дві 17-річні дівчини.

А ще 19 серпня в Запоріжжі почалися перебої з електропостачанням після серії ударів, унаслідок яких пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

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