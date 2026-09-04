Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Фото: на місці вже працюють рятувальники (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

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Окупанти атакували Запоріжжя, унаслідок чого в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами Федорова, унаслідок атаки на місті зафіксували пожежу в багатоповерховому житловому будинку. Деталі про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюються. Згодом Федоров повідомив про оголошення повітряної тривоги в громадах Запорізької області, за винятком самого міста Запоріжжя, - через загрозу ударних безпілотників. Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp) 1 вересня Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькому районі - безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик, унаслідок чого постраждали четверо рятувальників.