У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі в ніч на 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, звуки чули близько 00:52 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.

У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.