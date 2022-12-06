В Запорожье во время тревоги раздались взрывы

В Запорожье в ночь на 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, звуки слышали около 00:52 часов. Произошло это спустя несколько минут после сигнала о ракетной опасности.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал граждан немедленно пройти в укрытия.

В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.