Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області
Фото: окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області (Getty Images)
Упродовж дня окупанти обстрілювали п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ворог наніс 84 удари по прикордонню протягом цього дня. Під обстрілами були п'ять громад", - написав Живицький.
- Шалигинська громада: по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом ще 22 снаряди з РСЗВ."Прильоти" були по чоловічому монастирю. Пошкоджена адмінбудівля та господарчі споруди. Від осколкових поранень загинула худоба в господарстві монастиря.
- Краснопільську громаду ворог обстріляв із мінометів 80 мм калібру. Було 16 "прильотів". Без руйнувань.
- Білопільська громада: був мінометний обстріл прикордонного села. Розірвалися 8 мін, які і пошкодили гараж, трактор, 3 легкові автомобілі психоневрологічного інтернату.
- По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл (15 "приходів"). Без пошкоджень.
- Есманьська громада: було 8 "прильотів" з артилерії з території РФ. Без постраждалих.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області вчора, 4 грудня, зафіксували 12 "прильотів".
Також 3 грудня російські військові кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету, пошкодили ЛЕП та підприємство.
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