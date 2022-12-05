Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Упродовж дня окупанти обстрілювали п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ворог наніс 84 удари по прикордонню протягом цього дня. Під обстрілами були п'ять громад", - написав Живицький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях. В Сумській області вчора, 4 грудня, зафіксували 12 "прильотів".

Також 3 грудня російські військові кілька разів обстріляли Сумську область із використанням міномету, пошкодили ЛЕП та підприємство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegrаm.