У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі в ніч на 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки чули близько 00:52 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.
У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, впродовж 5 грудня окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.
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