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У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

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Запоріжжя , Вівторок 06 грудня 2022 01:05
У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі в ніч на 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки чули близько 00:52 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.

У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, впродовж 5 грудня окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Били з мінометів та артилерії.

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