UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі під час ракетної загрози було чути вибухи: в районі почалася пожежа

Фото: на місце події виїхали рятувальники (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 вересня у Запоріжжі було чути звуки вибухів. Перед цим була ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Приблизно о 02:29 він попередив, що для Запорізької області існує загроза ударів швидкісних ракет. Через кілька хвилин Федоров поінформував, що в області було вибухи.

У ще одному повідомленні Федоров повідомив, що вибухи, які чули мешканці Запоріжжя, це була атака РФ.

"Вибухи, які було чутно в місті - ворожа атака на Запорізький район. На цю хвилину, без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров о 02:39.

За останніми даними, в місті внаслідок ворожої атаки сталось займання. Наразі екстрені служби виїхали на місце удару.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя. Наприклад, в ніч на 30 серпня і вранці того ж дня, росіяни завдали по місту мінімум 12 ударів.

В результаті атаки в місті були зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств.

Також ми писали, що росіяни атакували Запоріжжя в ніч на 9 вересня. Тоді через ворожу атаку, попередньо, горів будинок. Крім того, постраждала жінка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапоріжжяВійна в Україні