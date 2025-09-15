RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Запорожье во время ракетной угрозы были слышны взрывы: в районе начался пожар

Фото: на место происшествия выехали спасатели (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. Перед этим была ракетная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Примерно в 02:29 он предупредил, что для Запорожской области существует угроза ударов скоростных ракет. Через несколько минут Федоров проинформировал, что в области были взрывы.

В еще одном сообщении Федоров сообщил, что взрывы, которые слышали жители Запорожья, это была атака РФ.

"Взрывы, которые были слышны в городе - вражеская атака на Запорожский район. На эту минуту, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 02:39.

По последним данным, в городе в результате вражеской атаки произошло возгорание. Сейчас экстренные службы выехали на место удара.

Обстрел Запорожья

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье. Например, в ночь на 30 августа и утром того же дня, россияне нанесли по городу минимум 12 ударов.

В результате атаки той атаки в городе были разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и здания промышленных предприятий.

Также мы писали, что россияне атаковали Запорожье в ночь на 9 сентября. Тогда из-за вражеской атаки, предварительно, горел дом. Кроме того, пострадала женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВойна в Украине