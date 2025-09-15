В Запорожье во время ракетной угрозы были слышны взрывы: в районе начался пожар

Примерно в 02:29 он предупредил, что для Запорожской области существует угроза ударов скоростных ракет. Через несколько минут Федоров проинформировал, что в области были взрывы.

В еще одном сообщении Федоров сообщил, что взрывы, которые слышали жители Запорожья, это была атака РФ.

"Взрывы, которые были слышны в городе - вражеская атака на Запорожский район. На эту минуту, без пострадавших. Последствия устанавливаются", - написал Федоров в 02:39.

По последним данным, в городе в результате вражеской атаки произошло возгорание. Сейчас экстренные службы выехали на место удара.