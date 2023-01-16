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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Запоріжжя , Понеділок 16 січня 2023 00:57
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звуки близько 00:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям, використавши запальні снаряди.

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