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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Запорожье, Понедельник 16 января 2023 00:57
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье в ночь на 16 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, слышали звуки около 00:50 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по селу под Запорожьем, использовав зажигательные снаряды.

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