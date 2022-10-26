У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух

У Запоріжжі ввечері 26 жовтня пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звук близько 23:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, 26 жовтня україські зенітники збили російську ракету над Дніпропетровською областю.
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