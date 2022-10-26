Зенітники збили російські ракету над Дніпропетровською областю

ЗСУ продовжують оберігати мирні українські міста від атак російських окупантів. Наші воїни 26 жовтня збили ворожу ціль над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Як вказують бійці Збройних сил України, сталося це близько 23:20 години. "Зенітний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59. Тримаємо стрій", - зазначили у ПК "Схід".