ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зенітники збили російські ракету над Дніпропетровською областю

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 23:47
Зенітники збили російські ракету над Дніпропетровською областю Фото: Зенітники збили російські ракету над Дніпропетровською областю (perild.com)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують оберігати мирні українські міста від атак російських окупантів. Наші воїни 26 жовтня збили ворожу ціль над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Як вказують бійці Збройних сил України, сталося це близько 23:20 години.

"Зенітний підрозділ знищив повітряну ціль, попередньо авіаційну керовану ракету Х-59. Тримаємо стрій", - зазначили у ПК "Схід".

Нагадаємо, 26 жовтня ЗСУ збили у Херсонській області вертоліт. Ним виявився ударний Ка-52 "Алігатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ