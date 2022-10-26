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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Запоріжжя, Середа 26 жовтня 2022 23:58
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух Фото: У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі ввечері 26 жовтня пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звук близько 23:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, 26 жовтня україські зенітники збили російську ракету над Дніпропетровською областю.

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