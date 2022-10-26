В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв

В Запорожье вечером 26 октября раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Запорожье слышали звук около 23:50. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.