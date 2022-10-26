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В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв

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Запорожье, Среда 26 октября 2022 23:58
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв Фото: В Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье вечером 26 октября раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Запорожье слышали звук около 23:50. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, 26 октября украинские зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

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