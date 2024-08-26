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У Запоріжжі перекрили рух греблею Дніпровської ГЕС

Фото: рух транспорту греблею ДніпроГЕС тимчасово перекрито (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі через російський обстріл тимчасово перекрито рух греблею Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС. Будьте в безпеці!", - зазначив він.

Масштабний обстріл України

Вранці у понеділок, 26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

Рано вранці загарбники випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Також агресор вивів у Чорне море чотири кораблі з ракетами "Калібр". Фісувалися пуски цілей в напрямку України.

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Запоріжжя