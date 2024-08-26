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В Запорожье перекрыли движение через плотину Днепровской ГЭС

Фото: движение транспорта по плотине ДнепроГЭС временно перекрыто (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье из-за российского обстрела временно перекрыто движение через плотину Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС. Будьте в безопасности!", - отметил он.

Масштабный обстрел Украины

Утром в понедельник, 26 августа, россияне масштабно атакуют Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. По всей стране объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

Рано утром захватчики выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Также агрессор вывел в Черное море четыре корабля с ракетами "Калибр". Фиксировались пуски целей в направлении Украины.

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Запорожье