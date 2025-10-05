У Запоріжжі перебої зі світлом та водою, горить підприємство: РФ вдарила мінімум 10 разів

Обстріл Запорізької області та України

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня росіяни атакували Запорізьку область дронами. В результаті обстрілу три людини отримали поранення, були пошкоджені будинки, а також об'єкти інфраструктури.

Що стосується сьогоднішньої атаки, то під ударом опинилося не тільки Запоріжжя. Ворог намагався атакувати як мінімум Київ і Одесу, а також звуки ППО було чутно і в ряді інших міст.

Відзначимо, що ворог цієї ночі здійснює комбіновану атаку по Україні. У багатьох областях зафіксовані дрони, а також вже офіційно підтверджено, що з аеродрому "Оленья" злетіли борти стратегічної авіації РФ Ту-95МС.