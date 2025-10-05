В Запорожье перебои со светом и водой, горит предприятие: РФ ударила минимум 10 раз

"Комбинированная атака на Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой", - говорится в сообщении.

Позже Федоров добавил, что на территории одного из местных предприятий возник пожар в результате атаки РФ. Причем вражеская атака до сих пор продолжается.

Пока информации о пострадавших пока не было.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут восстановление электро- и водоснабжения", - уточнил глава ОГА.

Новость дополняется...