На Запоріжжі окупанти знову масово викрадають місцевих жителів, - ОВА

В Запорізькій області російські загарбники поновили практику масових викрадань людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу " Ми - Україна ".

Чиновник зазначив, що наразі це одна найбільш пріорітетних проблем в регіоні.

"Ми бачимо, що останніми днями дуже загострилася ситуація, коли ворог почав знову масово забирати наших людей в полон. Я можу сказати, що це зараз проблема точно найпріоритетніша", - розповів чиновник.

За словами Федорова, за останні два тижні окупанти стали масово обходити квартири місцевих мешканців.

Крім того, керівник ОВА висловився про гуманітарну кризу на окупованій частині Запорізької області.

"В іншому гуманітарна ситуація як була складною, так і залишається, - розповів Федоров.

Він уточнив, що мешканці на захоплених військами РФ районах Запорізької області не мають можливості купити продукти.

Викрадення окупантами жителів Запорізької області

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники активно застосовували практику захоплення цивільного населення в полон, відправку до різних "фільтраційних таборів", катівень тощо. Таке відбувалося, зокрема, і на території Запорізької області.

Навесні минулого року повідомлялося про те, що в цьому регіоні російські терористи активно здійснюють "фільтраційні заходи" щодо мешканців тимчасово окупованих районів області. В Центрі національного спротиву зазначали що у регіоні людей вивозили до катівень без пояснень причини.

Додамо, в середині травня 2023-го представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна розповів, що окупанти влаштували так звану "евакуацію" населення із захоплених територій Запорізької області для досягнення одразу кількох цілей.