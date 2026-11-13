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У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС

18:45 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС Фото: ДніпроГЕС (uhe.gov.ua)
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У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.

У разі перекриття руху необхідно обирати об'їзні шляхи та суворо дотримуватися вказівок поліцейських.

"Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття", - наголосив Михайло Семікін.

Нагадаємо, що у Запоріжжі планували змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС та запровадити реверсивний рух.

За таких умов напрямок використання більшості смуг змінюватиметься залежно від завантаженості дороги та кількості автомобілів.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 13 листопада, російські окупанти вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок тієї ворожої атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед яких двоє дітей.

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