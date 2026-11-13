У Запоріжжі можуть тимчасово перекрити рух мостами та греблею ДніпроГЕС
У Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові перекриття руху мостами та греблею ДніпроГЕС.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.
Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.
У разі перекриття руху необхідно обирати об'їзні шляхи та суворо дотримуватися вказівок поліцейських.
"Під час повітряної тривоги не залишайтеся поблизу мостів та інших небезпечних об’єктів. Зупиніть автомобіль у безпечному місці та пройдіть до найближчого укриття", - наголосив Михайло Семікін.
Нагадаємо, що у Запоріжжі планували змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС та запровадити реверсивний рух.
За таких умов напрямок використання більшості смуг змінюватиметься залежно від завантаженості дороги та кількості автомобілів.
Також повідомлялося, що у п'ятницю, 13 листопада, російські окупанти вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок тієї ворожої атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед яких двоє дітей.