В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

В Запорожье по соображениям безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

В областной военной администрации понимают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.

Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений и не создавать скоплений транспорта возле мостов.

При перекрытии движения необходимо выбирать объездные пути и строго следовать указаниям полицейских.

"Во время воздушной тревоги не оставайтесь у мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите до ближайшего укрытия", - подчеркнул Михаил Семикин.