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В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС

18:45 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Запорожье могут временно перекрыть движение по мостам и плотине ДнепроГЭС Фото: ДнепроГЭС (uhe.gov.ua)
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В Запорожье по соображениям безопасности возможны временные перекрытия движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В областной военной администрации понимают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.

Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений и не создавать скоплений транспорта возле мостов.

При перекрытии движения необходимо выбирать объездные пути и строго следовать указаниям полицейских.

"Во время воздушной тревоги не оставайтесь у мостов и других опасных объектов. Остановите автомобиль в безопасном месте и пройдите до ближайшего укрытия", - подчеркнул Михаил Семикин.

Напомним, что в Запорожье планировали изменить организацию движения через дамбу ДнепроГЭС и ввести реверсивное движение.

При таких условиях направление использования большинства полос будет изменяться в зависимости от загруженности дороги и количества автомобилей.

Также сообщалось, что в пятницу, 13 ноября, российские кафиры ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате той вражеской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди которых двое детей.

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