В Запоріжжі лунатимуть вибухи. В міськраді пояснили причину

В Запоріжжі найближчим часом ймовірно лунатимуть вибухи. В місті проводитимуть знешкодження залишків боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"О 15:30 піротехніки ДСНС будуть проводити у місті контрольоване знешкодження нерозірваних залишків боєприпасів. Просимо всіх зберігати спокій та дотримуватися інформаційної тиші", - пише Куртєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Київській області проводили вибухові роботи та розмінування.

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