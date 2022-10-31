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В Запоріжжі лунатимуть вибухи. В міськраді пояснили причину

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Понеділок 31 жовтня 2022 15:28
В Запоріжжі лунатимуть вибухи. В міськраді пояснили причину Фото: в Запоріжжі лунатимуть вибухи. В міськраді пояснили причину (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі найближчим часом ймовірно лунатимуть вибухи. В місті проводитимуть знешкодження залишків боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"О 15:30 піротехніки ДСНС будуть проводити у місті контрольоване знешкодження нерозірваних залишків боєприпасів. Просимо всіх зберігати спокій та дотримуватися інформаційної тиші", - пише Куртєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Київській області проводили вибухові роботи та розмінування.

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