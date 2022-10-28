У Київській області сьогодні буде чути вибухи: у чому причина

Жителі Київської області сьогодні, 28 жовтня, можуть чути вибухи. У регіоні проведуть вибухові роботи та розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Сьогодні з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів у Рокитнянській громаді планують здійснити вибухи. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Крім того, на території Бучанського та Вишгородського районів сапери протягом дня будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Жителів закликали зберігати спокій та реагувати на сигнали повітряної тривоги.