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У Київській області сьогодні буде чути вибухи: у чому причина

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Київська область, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:52
У Київській області сьогодні буде чути вибухи: у чому причина Фото: у Київській області сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Київської області сьогодні, 28 жовтня, можуть чути вибухи. У регіоні проведуть вибухові роботи та розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Сьогодні з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів у Рокитнянській громаді планують здійснити вибухи. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Крім того, на території Бучанського та Вишгородського районів сапери протягом дня будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Жителів закликали зберігати спокій та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Внаслідок цього був пошкоджений великий енергетичний об'єкт.

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Київська область вибухи
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