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В Запорожье будут раздаваться взрывы. В горсовете объяснили причину

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Понедельник 31 октября 2022 15:28
В Запорожье будут раздаваться взрывы. В горсовете объяснили причину Фото: в Запорожье будут раздаваться взрывы. В горсовете объяснили причину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье в ближайшее время вероятно будут раздаваться взрывы. В городе будут проводить обезвреживание остатков боеприпасов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В 15:30 пиротехники ГСЧС будут проводить в городе контролируемое обезвреживание неразорванных остатков боеприпасов. Просим всех сохранять спокойствие и соблюдать информационную тишину", - пишет Куртев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области проводились взрывные работы и разминирование.

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