У Запоріжжі комбат вимагав "відкати" з бойових виплат підлеглих солдатів, - Нацполіція

14:00 06.05.2026 Ср
Що командир обіцяв військовим в обмін на гроші?
aimg Валерій Ульяненко
У Запоріжжі комбат вимагав "відкати" з бойових виплат підлеглих солдатів, - Нацполіція Фото: затримання комбата у Запоріжжі на отриманні хабара (npu.gov.ua)
У Запоріжжі затримали командира батальйону, який щомісяця вимагав від підлеглих 200 тисяч гривень за безперешкодне несення служби та відсутність перевірок, що могли б вплинути на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

Командир батальйону однієї з бригад, що тримає оборону на запорізькому напрямку, налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від особового складу.

За щомісячний платіж у 200 тисяч гривень посадовець обіцяв не ініціювати службові розслідування та не створювати перешкод при виплаті бойових винагород.

Під тиском військовослужбовці змушені були збирати кошти та передавати їх командиру. За версією слідства, отримані гроші фігурант міг передавати іншим військовим посадовцям, чия причетність наразі перевіряється.

Затримання та обшуки

Поліцейські затримали комбата "на гарячому" у Запоріжжі під час отримання чергового траншу у розмірі 200 тисяч гривень. Під час обшуку у нього вилучили ще 114 тисяч гривень готівкою. Загалом задокументовано отримання фігурантом 400 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Фото: затримання комбата на отриманні хабара (npu.gov.ua)

Правоохоронці провели вісім обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях. За місцями дислокації підрозділу та проживання підозрюваного, а також у його транспортних засобах вилучили понад 1,6 млн гривень у різній валюті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Комбату вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на хабарі затримано керівника Житомирського обласного ТЦК - він вимагав гроші з підприємця, щоб не мобілізовувати його працівників.

Зазначимо, 21 квітня СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного після погоні зі стріляниною в Одесі. Згідно з даними джерел РБК-Україна, фігуранти вимагали 50 тисяч доларів.

