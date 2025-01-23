У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки перевищила 50 осіб

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 23 січня армія РФ завдала подвійного удару по Запоріжжю. Ворожі дрони знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. У місті були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Також росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Одна з них зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. Крім того, пошкоджені територія та приміщення об’єкта промисловості, багатоповерхові та приватні будинки.

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, понад півсотні осіб отримали поранення.

Відомо, що серед постраждалих двомісячне немовля, а також четверо рятувальників.

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