В Запорожье количество пострадавших от ночной атаки превысило 50 человек

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 23 января армия РФ нанесла двойной удар по Запорожью. Вражеские дроны уничтожили энергетический объект, в результате чего более 20 тысяч абонентов остались без света. В городе были обесточены объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.

Также россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Одна из них разрушила двухэтажный многоквартирный дом. Кроме того, повреждены территория и помещения объекта промышленности, многоэтажные и частные дома.

В результате обстрела погиб 47-летний мужчина, более полусотни человек получили ранения.

Известно, что среди пострадавших двухмесячный младенец, а также четверо спасателей.

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