У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки перевищила 50 осіб

Фото: у Запоріжжі кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 51 (t.me/ivan_fedorov_zp)

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя 23 січня перевищила 50 осіб. Через нічну атаку загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як повідомив Федоров, станом на 15:30 до 51 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. При цьому люди продовжують звертатися за медичною допомогою. "У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно", - уточнив голова Запорізької ОВА. Також відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік.