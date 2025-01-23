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У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки перевищила 50 осіб

Запоріжжя, Четвер 23 січня 2025 15:59
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У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки перевищила 50 осіб Фото: у Запоріжжі кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 51 (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя 23 січня перевищила 50 осіб. Через нічну атаку загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Як повідомив Федоров, станом на 15:30 до 51 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. При цьому люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

"У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно", - уточнив голова Запорізької ОВА.

Також відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік.

Нічний удар по Запоріжжю

В ніч на 23 січня армія РФ завдала подвійного удару по Запоріжжю. Ворожі дрони знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. У місті були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Також росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Одна з них зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. Крім того, пошкоджені територія та приміщення об’єкта промисловості, багатоповерхові та приватні будинки.

Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, понад півсотні осіб отримали поранення.

Відомо, що серед постраждалих двомісячне немовля, а також четверо рятувальників.

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