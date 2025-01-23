У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки перевищила 50 осіб
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя 23 січня перевищила 50 осіб. Через нічну атаку загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
Як повідомив Федоров, станом на 15:30 до 51 зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. При цьому люди продовжують звертатися за медичною допомогою.
"У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно", - уточнив голова Запорізької ОВА.
Також відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік.
Нічний удар по Запоріжжю
В ніч на 23 січня армія РФ завдала подвійного удару по Запоріжжю. Ворожі дрони знищили енергетичний об'єкт, внаслідок чого понад 20 тисяч абонентів залишилися без світла. У місті були знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури - котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.
Також росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Одна з них зруйнувала двоповерховий багатоквартирний будинок. Крім того, пошкоджені територія та приміщення об’єкта промисловості, багатоповерхові та приватні будинки.
Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, понад півсотні осіб отримали поранення.
Відомо, що серед постраждалих двомісячне немовля, а також четверо рятувальників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.