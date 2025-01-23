В Запорожье количество пострадавших от ночной атаки превысило 50 человек

Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья 23 января превысило 50 человек. Из-за ночной атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Также известно, что в результате атаки в Запорожье погиб 47-летний мужчина.

"В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся амбулаторно", - уточнил глава Запорожской ОВА.

Как сообщил Федоров, по состоянию на 15:30 до 51 возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Запорожья. При этом люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Ночной удар по Запорожью

В ночь на 23 января армия РФ нанесла двойной удар по Запорожью. Вражеские дроны уничтожили энергетический объект, в результате чего более 20 тысяч абонентов остались без света. В городе были обесточены объекты критической инфраструктуры - котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.

Также россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Одна из них разрушила двухэтажный многоквартирный дом. Кроме того, повреждены территория и помещения объекта промышленности, многоэтажные и частные дома.

В результате обстрела погиб 47-летний мужчина, более полусотни человек получили ранения.

Известно, что среди пострадавших двухмесячный младенец, а также четверо спасателей.

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